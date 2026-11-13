Američki zvaničnik posle sastanka sa Studentskom listom: Razgovor o zajedničkim prioritetima i budućoj saradnji
Pomoćnik državnog sekretara SAD Brendan Hanrahan završio je danas posetu Beogradu, tokom koje se sastao sa predstavnicima Studentske liste i razgovarao o zajedničkim prioritetima, mogućnostima buduće saradnje i jačanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, saopštila je Ambasada SAD.
Hanrahan se u četvrtak uveče u Beogradu sastao sa delegacijom Studentske liste u kojoj su bili Milana Pisarić, Dejan Radivojević, Dejan Šoškić i Igor Mikitišin. Prema najavi Studentske liste, u središtu razgovora bile su vladavina prava i energetika – oblasti od posebnog značaja za izgradnju stabilnih institucija, ekonomsku sigurnost i dugoročni razvoj Srbije.
Ambasada SAD na mreži X objavila je da je poseta bila posvećena dijalogu, partnerstvu i budućnosti, uz fotografije sa sastanaka. Posle susreta ambasada je navela:
Američki zvaničnik posle sastanka sa Studentskom listom: Razgovor o zajedničkim prioritetima i budućoj saradnji
– Spremni smo da zajedno radimo na ostvarivanju zajedničkih prioriteta, nastavimo da gradimo na temeljima našeg Strateškog dijaloga i dodatno osnažimo partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Prema drugim izvorima, Hanrahan je predstavnicima Studentske liste čestitao na postignutom uspehu.
Sastanak je deo šire diplomatske aktivnosti u Beogradu u danima nakon izbora.
Zaječaronline/Komitet/M.M.
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