Tužilaštvo traži pritvor za gradonačelnicu Smedereva: Saslušana Jasmina Vojinović

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu podnelo je nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora.

Odluka je donesena nakon saslušanja Miroslava Ilića, v.d. direktora JKP “Zelenilo i groblja Smederevo”.

Zatim, Ivane Stamenković, načelnice Gradske uprave Smederevo, kao i Jasmine Vojinović, gradonačelnice Grada Smedereva.

Zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti ili sakriti dokaze.

Navodi se i osobitne okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Saopštenje su dali iz Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu.

Osumnjičenom Miroslavu Iliću se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine u sticaju sa krivičnim delom protivpravna izgradnja, stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, koja je izvršio na taj način što je (kao zakonski zastupnik JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“), suprotno odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti životne sredine, kao i Uredbe o odlaganju otpada na deponiji, na prostoru Jelen Do u selu Radinac bez potrebnih dozvola organizovao odlaganje komunalnog otpada na od ranije postojeće smetlište koje ne ispunjava propisane uslove, na koji način je od strane JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ praktično stvorena divlja deponija.

Osnovano se sumnja da je Ivana Stamenković, kao načelnik Gradske uprave Smederevo, izvršila krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine na taj način što, suprotno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Smedereva, nije obezbedila obavljanje komunalne delatnosti i zaštite životne sredine, te je nepreduzimanjem mera za donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom kao i Plana detaljne regulacije za izgradnju sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada, i nevršenjem nadzora nad JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, čiji je osnivač Grad Smederevo, na više katastarskih parcela u vlasništvu grada na navedenoj lokaciji stvorena divlja deponija, čime je ugrožena životna sredina u većoj meri i na širem prostoru.

Tužilaštvo traži pritvor za gradonačelnicu Smedereva: Saslušana Jasmina Vojinović

Osumnjičenoj Jasmini Vojinović se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, koje je izvršila na taj način što, kao gradonačelnica Grada Smedereva, suprotno odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Smedereva, nije obezbedila obavljanje i razvoj komunalne delatnosti svojim nečinjenjem (nedavanjem predloga za način rešavanja problema odlaganja komunalnog otpada, neizdvajanjem sredstava kao naredbodavac za izvršenje budžeta, nepreduzimanjem mera za donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom, kao i nevršenjem nadzora nad JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, čiji je osnivač Grad Smederevo), a što je za posledicu imalo stvaranje divlje deponije na opisanoj lokaciji i ugrožavanje životne sredine u većoj meri i na širem prostoru.

Zaječaronline/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.