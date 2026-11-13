Treće OJT u Beogradu: Naša glavna tužiteljka izuzeta iz predmeta iz slučaja „Milenijum tim“ zbog radnji koje nije ni preuzela, žalićemo se

Trećem osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) u Beogradu dostavljeno je rešenje kojim je njihova glavna tužiteljka Ivana Stojiljković Pomoriški izuzeta iz predmeta.

Ovaj slučaj se tiče kompanije „Milenijum tim“.

Ovo se odnosi i na gradnje na lokaciji nekadašnjeg Hotela „Jugoslavija“ zbog radnji, kako tvrde, ona nije ni preuzela.

Stojiljković Pomoriški smatra ovu odluku nezakonitom i iniciraće odgovarajući postupak pred nadležnim organima radi ispitivanja njene zakonitosti i utvrđivanja odgovornosti.

Stojiljković Pomoriški izuzeta iz predmeta jer je pravni zastupnik jednog od vlasnika kompanije napisao da je ona preduzimala procesne radnje.

– Celokupan predmet vodio je postupajući javni tužilac, koji je preduzimao procesne radnje i izdao nalog za pronalaženje i hapšenje… Ipak, izuzeta je zbog radnji koje nije preduzela – jer je branilac osumnjičenog napisao da jeste. Više javno tužilaštvo takve navode preuzima u obrazloženju rešenja. Za proveru ko je zaista postupao bilo je dovoljno pročitati dostavljena izjašnjenja. Očigledno je navodima odbrane posvećeno više pažnje – navode u Trećem OJT.

Takođe dodaju da je u prilog osnovanosti zahteva za izuzeće navedeno da je Treće OJT postupalo pre nego što su saznali za zahtev za izuzeće, a zatim i zato što su tražili da se o njemu hitno odluči.

Ostaje nejasno kako je trebalo da postupimo po zahtevu o kojem nas upravo viši javni tužilac, koji tu činjenicu ističe, nije obavestio… Očekujemo da sada počne da se rešava i pitanje zbog kojeg je pokrenuta istraga. Pozivamo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu da hitno nastavi postupanje, razmotri prethodno izdate naloge i preduzme potrebne radnje povodom krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole“, poručili su kolegama.

Treće OJT u Beogradu: Naša glavna tužiteljka izuzeta iz predmeta iz slučaja „Milenijum tim“ zbog radnji koje nije ni preuzela, žalićemo se

Podsećamo, Treće OJT je izdalo nalog za hapšenje odgovornih lica u „Milenijum timu“, Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, kao i odgovornih osoba firme „Denjub riversajd“ Andreja Đulića.

Nalog je izdat zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo „građenje bez građevinske dozvole“, na lokaciji nekadašnjeg Hotela „Jugoslavija“.

Treće OJT je prethodno pokrenulo istražni postupak, u okviru kojeg je, po nalogu tužilaštva, nadležna građevinska inspekcija izašla na lice mesta radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti.

Ipak, istog dana kada je izdat nalog za hapšenje, braonici osumnjičenih podneli su zahtev za izuzeće tužilaca Trećeg tužilaštva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu dva dana nije odgovaralo na zahtev, da bi ga danas prihvatili.

Zaječaronline/Izlaz/M.M.

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