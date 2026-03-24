Serbia Zijin Copper opremila pogone defibrilatorima: 500 radnika obučeno za korišćenje

Kompanija Serbia Zijin Copper kupila je i u rudničkim i metalurškim pogonima postavila 34 automatska defibrilatora, a oko 500 radnika prošlo je obuku za korišćenje ovih uređaja.

Defibrilator se koristi kao prva pomoć prilikom srčanog zastoja ili poremećaja srčanog ritma, pa su uređaji postavljeni tamo gde će biti na dohvat ruku radnicima kako bi mogli brzo da reaguju i pruže prvu pomoć do dolaska medicinske ekipe.

„ Automatski uređaji daju glasovna uputstva , samostalno procenjuju srčani ritam i po potrebi obavljaju defibrilaciju. Upotreba ovog aparata može da poveća šanse za preživljavanje u slučaju srčanog udara i do 70 odsto i zato je važno da radnicima budu lako dostupni. Tri defibrilatora data su Rudniku bakra Majdanpek, preciznije tamošnjem površinskom kopu, dva su pripala rudniku Jama, a svi ostali kompanijski ogranci i pogoni dobili su po jedan aparat“, kažu u Sektoru za bezbednost i zdravlje na radu.

Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

