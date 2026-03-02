Rođeni sa velikim srcem: Ovi horoskopski zankovi uvek pokazuju najviše saosećanja!

U današnjem užurbanom svetu, gde često gubimo strpljenje jedni za druge, sve je teže pronaći ljude koji su istinski saosećajni i puni razumevanja.

Određeni horoskopski znakovi, pre svega zbog planeta koje njima vladaju, imaju izraženije ove osobine – što ih čini rođenim empatama.

Razumevanje je snažna emocija koja proizlazi iz elemenata svakog znaka: kod vodenih znakova to je emocionalna dubina, kod vazdušnih intelektualna empatija, a kod zemljanih njihova prizemna priroda i ogromno strpljenje.

Evo koji horoskopski znakovi imaju posebnu sposobnost da osete neizgovorena osećanja:

Ribe