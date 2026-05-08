DANAS JE MARKOVDAN!

Sveti Marko je slava mnogih porodica u Srbiji, a pada samo dva dana posle Đurđevdana.

Dan svetog apostola i jevanđeliste Marka koji je poznat kao saputnik i prvi pomoćnik apostola Petra. U Rimu, na molbu vernika, napisao je knjigu o učenju Isusa Hrista, o njegovim čudesima i životu. Tako je nastalo Jevanđelje po Marku, koji je lično pregledao i potvrdio kao istinito sveti Petar. Marko je rođen 43. godine naše ere u Grčkoj, a umro je nepoznate godine u Aleksandriji.

Zemljoradnici ga slave kao blagi dan i izbegavaju da rade bilo šta od poljskih radova. Na ovaj dan ne valja spavati, jer će se spavati preko godine. Izuzetak su oni koji su spavali na Đurđevdan. Oni treba da spavaju i na Markovdan, jer samo na taj način neće biti uspavani tokom godine.

Rašireno je verovanje da sveti Marko hoda svetom sa velikom korpom punom grada, pa onom ko radi na njegov dan čitave godine šalje gradonosne oblake i grad.

Današnji dan, naročito su praznovali kovači verujući da bi im miševi izgrizli mehove ako bi tog dana radili.

Zajecaronline/J.V.

