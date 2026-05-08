U Knjaževcu obeležena hramovna i opštinska slava

U Knjaževcu, varoši na istoku Srbije, obeležena je hramovna i opštinska slava – Đurđevdan. Nakon svete liturgije u crkvi Svetog Velikomučenika Georgija, kojom je načelstvovao protosinđel Zaharija Mitić, usledilo je osvećenje i rezanje slavskog kolača.

Ovogodišnji kolačar bio je Branislav Josifović, narodni poslanik, a naredne godine domaćin slave biće Igor Stevanović, zamenik predsednika Skupštine opštine Knjaževac.

„Đurđevdan je prilika da se podsetimo koliko su zajedništvo, solidarnost i očuvawe tradicije važni za daqi razvoj Knjaževca“, poručio je Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac.

Hram Svetog Velikomučenika Georgija podignut je 1835. godine, a pohodeći ove krajeve knez Miloš, po kojem je 1859. godine prvobitno ime Gurgusovac promenjeno u Knjaževac, darivao je crkvi zvono, kao i sveto Jevanđelje koje se u ovom svetom hramu i čuva.

Đurđevdan je proslavljen i u selima knjaževačke opštine, a u Vrtovcu je obeležen obredni deo 26. po redu manifestacije Molitva pod Midžorom“, koja će biti obeležena 9. maja u selu Balta Berilovac. Po broju svečara, Đurđevdan je odmah posle Nikoljdana, u narodu je poznat i kao dan hajdučkog sastanka, a glavni je praznik svih Roma.

Zajecaronline/J.V.

