SRBIJO, SPREMI SE ZA OBRT! Posle sunčanih dana stižu pljuskovi, grmljavina i pad temperature!

SRBIJO, SPREMI SE ZA OBRT!

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbiju do kraja nedelje očekuje promenljivo, nestabilno i sparno vreme. Uz smenu sunčanih intervala, kiše i pljuskova sa grmljavinom, dok meteorolozi upozoravaju i na mogućnost lokalnih nepogoda.

RHMZ navodi da će danas biti umereno do potpuno oblačno, a tokom drugog dela dana mestimično se očekuju kiša i pljuskovi. Na području severne, zapadne i centralne Srbije mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Dok će se jutarnja temperatura kretati od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.

Meteorolog Marko Čubrilo ističe da se danas očekuje izraženije pogoršanje vremena, koje će se sa jugozapada postepeno proširiti na ceo region.

– Uz kišu i grmljavinske pljuskove ponegde su moguće i lokalne nepogode, naročito na severu regiona gde će prvi deo dana biti sunčaniji, uz visok „cape“ indeks. Vetar će biti u skretanju na zapadni smer, a temperatura će opasti posebno u drugom delu dana – napisao je Čubrilo na svom Fejsbuku.

SRBIJO, SPREMI SE ZA OBRT!

Svoje prognoze izneo je i meteorolog Nedeljko Todorović.

– Danas oblačno uz kišu koja neće biti jaka i celodnevna, već lokalnog karaktera. Temperatura će blago pasti, oko 20 stepeni – rekao je Todorović tokom gostovanja u jednoj emisiji.

RHMZ je za naredne dane aktivirao žuti meteoalarm zbog grmljavine, upozoravajući da vremenske pojave nisu neuobičajene, ali da je potreban dodatni oprez, naročito ukoliko su planirane aktivnosti na otvorenom ili izložene meteorološkom riziku.

Slično vreme očekuje se i za vikend. U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U drugom delu dana na severu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima, očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura kretaće se od 20 do 25 stepeni.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!