Kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja “Na putu do nule sa nula promila”

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod sloganom „Na putu do nule sa nula promila“, sa ciljem da se ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju. O značaju odgovornog ponašanja.

Kampanja je usmerena na sve starosne kategorije, a poseban akcenat stavljen je na mlade vozače. Koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju, predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju.

Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srbije stradalo 132 lica. Dok svako četvrto poginulo lice pripada populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Poseban akcenat ovogodišnje kampanje biće stavljen na razgovor sa mladima i podsećanje da nijedna čaša alkohola nije bezazlena kada sedamo za volan.

U okviru kampanje predstavnici Agencije posetiće 20 lokalnih samouprava i u saradnji sa ugostiteljskim objektima, neposredno razgovarati sa građanima i mladima o posledicama vožnje pod dejstvom alkohola, zakonskim odredbama, kaznenim merama i rizicima koje ovakvo ponašanje nosi.

Posetioci će biti u prilici da isprobaju „pijane naočare“, koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola, kao i „refleksni simulator“ koji pokazuje koliko alkohol usporava reakcije i negativno utiče na sposobnost upravljanja vozilom.

Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja iz 2025. godine, gotovo svaki 190. vozač upravlja vozilom pod uticajem alkohola.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol uticajni faktor događa se vikendom, posebno u večernjim i noćnim satima.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve građane da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola, ali ni u vozilo sa vozačem koji je konzumirao alkohol.

Kampanja „Na putu do nule sa nula promila“ realizuje se u okviru zajedničkog cilja, a to je vizija nula poginulih u saobraćaju na putevima Republike Srbije.

Istovremeno, kampanja ima za cilj izgradnju kulture odgovorne vožnje i jasnog stava da alkohol i vožnja nikada ne smeju ići zajedno, odnosno da se vozilom ne upravlja nakon konzumiranja alkohola, čak ni nakon jedne čašice.

Zajecaronline/J.V.

