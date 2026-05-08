Pozorišni muzej u Zaječaru u narednim danima organizuje dva značajna programa posvećena velikim imenima srpske kulture i pozorišne umetnosti. U ponedeljak, 11. maja, na dan rođenja Zorana Radmilovića, velikana srpskog glumišta i proslavljenog Zaječarca čije ime sa ponosom nosi naša ustanova, u galeriji Pozorišnog muzeja biće održana projekcija filma „Glumčina”, sa početkom u 13 časova.

Ovim programom čuvamo uspomenu na umetnika koji je svojim talentom, osobenim duhom i nezaboravnim ulogama obeležio istoriju domaćeg pozorišta i filma.

Ulaz je slobodan.

U utorak, 12. maja, sa početkom u 20 časova, u Pozorišnom muzeju biće održano umetničko veče Ivane Žigon pod nazivom „Umetničko veče neprolaznih vrednosti”.

Projekcija filma „Glumčina“ i „Umetničko veče neprolaznih vrednosti“ u Zaječaru

Posebno inspirisana činjenicom da je njen otac, Stevo Žigon, režirao čak tri predstave u zaječarskom pozorištu, Ivana će sa nama podeliti mnoge njegove tajne o glumačkoj umetnosti i njegovoj viziji sveta. Veče Ivane Žigon biće posvećeno čuvanju osnovnih ljudskih i nacionalnih vrednosti kojima je i njen otac posvetio život.

Ivana će pred svima nama na sceni pokušati da dokaže da je umetnost besmrtna kada čuvamo ono što je u nama besmrtno: odnos prema svome bližnjem, svome narodu i odanost ljudskim vrednostima u epohi kada su one najnezaštićenije.

Publiku će voditi prema obalama starostavnim, slobodi, iskrenosti i autentičnoj ljubavi koja živi u svakom od nas. Kao svestrana umetnica, Ivana donosi nove pristupe i teme. Vešto preplićući poeziju, pesmu i scene iz svojih režija. Biće to praznik uoči stotog rođendana Steve Žigona koji je u Zaječaru ostavio veliki trag.

Broj mesta za ovaj događaj je ograničen, a rezervacije su moguće pozivom na broj 019/440-010 radnim danima do 15 sati.

Zajecaronline/J.V.

