Lista „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“ ubedljivo pobedila na ponovljenom glasanju u Knjaževcu

Lista „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj 8 u Knjaževcu, održanom 29. aprila, najviše glasova osvojila je lista „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“, saopšteno je u objavi Opštinskog odbora SNS.

Prema navedenim podacima, od ukupno 817 upisanih birača, glasalo je 560 građana, što predstavlja izlaznost od oko 68,5 odsto.

Lista „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“ osvojila je 370 glasova, odnosno 67,3 odsto podrške, što je više u odnosu na prethodno glasanje, kada je imala 316 glasova.

Prema istim podacima, lista „Promene“ osvojila je 35 glasova, „Srpski liberali za zeleni Knjaževac“ 4 glasa, dok je lista „Knjaževac uz studente“ dobila 141 glas.

Iz SNS navode da rezultat predstavlja jasnu podršku građana njihovoj politici i potvrdu poverenja birača na ponovljenom glasanju.

Zajecaronline/J.V.

