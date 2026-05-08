Predstavom „U našega cara konjski zubić“ svečano otvoren 16. DEČIJI POZORIŠNI FESTIVAL u Zaječaru

Predstavom ,,U našega cara konjski zubić”, Pan teatra iz Beograda, sinoć je, u Centru za kulturu u Zaječaru, svečano otvoren 16. Dečiji pozorišni festival ,,ZajeČAR”.

Komad, koji je nastao prema tekstu i u režiji Miodraga Milovanova, dopao se najmlađoj publici.

Zabavna priča o zubobolji jednog cara i njegovom strahu od lekara, privukla je pažnju mališana. Čarobni lek nalazi čobanin, travar a iskrenom ljubavlju osvaja srce njegove ćerke jedinice. Plemenitost i mudrost mladića uspevaju da nadvise čak i gordost carice majke.

Stručni žiri, glumac Miloš Tanasković, predsednik i članovi Radinko Krulanović, direktor Nikšićkog pozorišta i Branislav Nedić, direktor Kruševačkog pozorišta, doneće odluku o najboljoj predstavi festivala, najboljem glumcu i glumici. Biće dodeljena i nagrada za najbolju predstavu prema glasovima publike.

Danas, u 19 sati, na programu je komad ,,Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom” produkcije MoniCart iz Novog Sada.

Festival ,,ZajeČAR” traje do 12. maja a sve predstave igraće se u Centru za kulturu u Kotlujevcu.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama