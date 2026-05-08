Vučić sa ambasadorom Belorusije o daljem unapređenju saradnje dve zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima.

Vučić je na Instagramu naveo da je razgovarano o saradnji u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, ekonomije i drugim sferama od obostranog značaja, uz zajedničko uverenje da odnosi Srbije i Belorusije, zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i bliskosti naših naroda, mogu dodatno da se razvijaju i jačaju.

“Zahvalio sam Belorusiji na odluci da učestvuje na EXPO 2027 u Beogradu. Verujem da će ova međunarodna izložba biti izuzetna prilika za predstavljanje dostignuća i potencijala država učesnica, kao i za razmenu znanja i ideja i uspostavljanje novih partnerstava i dodatno jačanje međunarodne saradnje”, istakao je Vučić.

Predsednik je ponovio zahvalnost na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, uz uverenje da će Srbija i Belorusija i u narednom periodu nastaviti da grade odnose zasnovane na poverenju, dijalogu i zajedničkom interesu.

Zajecaronline/J.V.

