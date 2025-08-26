Retrogradni Saturn pogađa jedan horoskopski znak od 1. septembra!

Početak septembra donosi snažne astrološke promene. Saturn, planeta discipline, ograničenja i karmičkih lekcija, kreće retrogradno u Ribama od 1. septembra i tu će ostati do početka 2026. godine.

Za mnoge znakove to znači introspektivni period, vraćanje na stare greške i suočavanje sa obavezama koje su gurali pod tepih. Ali jedan znak će posebno osetiti težinu ovog tranzita – i biće na velikom ispitu izdržljivosti.

Reč je o Strelcu!

Retrogradni Saturn u Ribama snažno pogađa njihovo polje doma, porodice i unutrašnje sigurnosti. Sve ono što su poslednjih meseci pokušavali da ignorišu – napetosti u porodici, nerešene emotivne traume ili čak pitanja vezana za nekretnine i preseljenja – sada izlazi na površinu. Strelčevi će se osećati kao da gube oslonac, kao da im je zemlja izmaknuta ispod nogu.

Ovaj period može doneti osećaj izolovanosti i pritiska, ali upravo to je Saturnova lekcija: da nauči Strelčeve strpljenju, odgovornosti i suočavanju sa sopstvenim strahovima. Umesto da beže od problema, moraće da ih pogledaju u oči i pronađu unutrašnju snagu.

Iako će prvih meseci retrogradnog Saturna biti teško, kraj ovog ciklusa može doneti i ogromnu nagradu – novu stabilnost, jasne granice i osećaj unutrašnje sigurnosti kakav Strelčevi dugo nisu imali. Dakle, iako će im se sada činiti da Saturn ruši sve što imaju, on zapravo gradi temelje za nešto jače i trajnije.

Zajecaronline.com/Najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.