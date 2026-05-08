Rukovodstvo Zvezde upisalo se u knjigu žalosti povodom smrti Vladimira Cvetkovića

Rukovodstvo Fudbalskog kluba Crvena zvezda upisalo se danas u knjigu žalosti povodom smrti dugogodišnjeg funkcionera Zvezde Vladimira Cvetkovića.

“U Muzeju FK Crvena zvezda danas je otvorena knjiga žalosti povodom smrti Vladimira Cvetkovića, nekadašnjeg generalnog sekretara našeg kluba i istaknutog sportskog radnika, koji je ostavio dubok trag u istoriji Crvene zvezde”, stoji u objavi Zvezde.

Dodaje se da se kompletno rukovodstvo Crvene zvezde upisalo u knjigu žalosti i na taj način odalo počast Cvetkoviću, čoveku koji je dugogodišnjim radom i posvećenošću ostavio značajan trag u Zvezdi i učestvovao u najvećim uspesima kluba.

“U knjigu žalosti upisali su se generalni direktor Zvezdan Terzić, predsednik Svetozar Mijailović, sportski direktor Mitar Mrkela, tehnički direktor Marko Marin, operativni direktor Marko Petrović, kao i generalni sekretar SD Crvena zvezda Zoran Avramović”, zaključuje se u objavi kluba sa “Marakane”.

Zajecaronline/J.V.

