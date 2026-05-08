Srpski košarkaški trener Šakota izabran za najboljeg stručnjaka FIBA Lige šampiona

Srpski košarkaški trener Dragan Šakota, šef struke atinskog AEK-a, izabran je za najboljeg stručnjaka FIBA Lige šampiona u tekućoj sezoni.

Kako je saopštila FIBA, Šakota (73) je dobio nagradu jer je ove sezone predvodio AEK do plasmana u finale Fajnal fora gde će u subotu igrati protiv litvanskog Ritasa za pehar.

AEK je pod vođstvom Šakote ostvario učinak 13-2 u FIBA Ligi šampiona ove sezone i zasluženo stigao do finala i šanse da drugi put osvoji pehar u tom takmičenju, a prethodno je slavio 2018. godine, takođe pod vođstvom srpskog stručnjaka.

Zajecaronline/J.V.

