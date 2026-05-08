Osuđenici iz Zaječara učestvovali u akciji čišćenja francuskog vojnog groblja

Osuđenici Okružnog zatvora u Zaječaru učestvovali su, treću godinu za redom, sa zaposlenima u Javnom komunalnom preduzeću “Higijena” u akciji čišćenja francuskog vojnog groblja. U tom gradu kako bi im pomogli u očuvanju jedinstvene kulturno-istorijske baštine na području istočne Srbije.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, koji je preuzeo tu funkciju 1. maja. Naglasio je da se osuđenici uvek odazivaju pozivima da učestvuju u aktivnostima koje nose simboliku humanosti, solidarnosti i jedinstv. Saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Na francuskom vojnom groblju sahranjeno je 85 državljana Francuske, čija je vojska, zajedno sa jedinicama Prve srpske armije. Učestvovala u oslobađanju tog grada 1918. godine i osuđenici su ovom akcijom iznova pomogli da se sačuva naša istorijska baština, rekao je Jandrić.

Osuđenici iz Zaječara učestvovali u akciji čišćenja francuskog vojnog groblja

On je podsetio da su osuđena lica iz cele Srbije povodom stogodišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata učestvovala u sadnji drveća u projektu “Jedno drvo za jednog ratnika”.

U sklopu te humane kampanje, od 2014. do 2018. godine, posađeno je 1,3 miliona sadnica drveća u znak na sve postradale u našoj zemlji tokom Velikog rata.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je tada preuzela veliku odgovornost da učestvuje u očuvanju sećanja cele nacije na svaku žrtvu tog rata. Osuđenici su sadili drveće na više od 250 najnepristupačnijih lokacija i pomogli sanaciju teško pogođenih klizišta, rekao je direktor Uprave.

Jandrić je podsetio i da se sutra obeležava 9. maj – Dan Evrope. Kao dan sećanja na pobedu nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Kao i da se ovom akcijom osuđenih lica u Zaječaru Uprava ponovo pridružila obeležavanju sećanja na sve postradale za slobodu i mir.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama