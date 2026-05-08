Kandidati za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije položili zakletvu

U kasarni “Vojvoda Živojin Mišić” u Valjevu danas je održana svečanost polaganja zakletve kandidata za prijem u profesionalne vojnu službu u svojstvu profesionalnih vojnika u specijalne jedinice Vojske Srbija, a ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da država danas više vrednuje trud i odricanja vojnika.

Čestitajući kandidatima na položenoj zakletvi, Gašić je istakao da je svako ko se zakune da će, ako zatreba, stati na branik otadžbine i suprotstaviti se sili koja preti, ma kolika ona bila, vredan časti i poštovanja, odnosno vredan poverenja i ljubavi koju srpski narod tako velikodušno poklanja Vojsci Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva.

“Imajte na umu da je taj snažan sentiment građana prema našoj instituciji najmanje zasluga nas koji danas činimo sistem odbrane. To je legat svih onih muškaraca i žena koji su decenijama i vekovima nosili vojne uniforme, koji su rizikovali i davali živote da bi se naša deca rađala u slobodnoj zemlji. Budite ih dostojni da bi i naši potomci u svečanim prilikama jednoga dana vaša dela i vaša imena izgovarali sa divljenjem i poštovanjem”, rekao je Gašić.

On je dodao da će ih reči kojima su svoju čast učinili zalogom ispunjenja dužnosti da brane svoju zemlju i narod pratiti ceo život, kao i da su tim činom pokazali najviši nivo ljudske zrelosti i patriotske odgovornosti.

Ministar je istakao da odluka koju su kandidati doneli da konkurišu za prijem u elitne specijalne jedinice govori da su lestvicu ličnog dostignuća postavili veoma visoko.

“Zaslužiti njihov znak na ramenu, bordo ili crvenu beretku – nije lako. Trnovit je to put, pun prepreka i odricanja, ali je status i čast koja vas na cilju očekuje – ogromna”, istakao je Gašić.

Posebnu poruku uputio je roditeljima i rodbini kandidata.

“Delim vašu radost i ponos. Kao otac i deda, kao čovek sa mnogo životnog iskustva, znam da su postignuća naše dece veća od radosti sopstvenih životnih uspeha. Imate pravo da se dičite vašim sinovima i kćerima, jer su oni danas, stupivši u red pripadnika Vojske Srbije, pokazali da su stali u službu otadžbine. Budite im oslonac i moralna podrška u životnim i profesionalnim izazovima kao što ste im, tokom odrastanja, bili dobri uzori i vaspitači”, rekao je ministar odbrane naglasivši da se danas iz Valjeva šalje poruka snage i mira.

Polaganju zakletve prisustvovali su komandant 72. brigade za specijalne operacije Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade brigadni general Aleksandar Stupar, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Goran Đukić, njegovo preosveštenstvo episkop valjevski Isihije, predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, privrednih društava, kao i brojna rodbina i prijatelji kandidata.

Zajecaronline/J.V.

