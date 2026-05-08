Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić prisustvovala je danas otvaranju Paviljona Srbije ne Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji. Gde je poručila da naš paviljon nije slučajnost, već logičan kutak stvaralaštva našeg naroda kome je Venecija sinonim za ljubav.

“U vremenu izazova i podela, naša je dužnost da to i glasno izgovorimo: mir nije slučajnost. On je svesna odluka. A umetnost je njegov najtrajniji saveznik na tom putu. I neka ova izložba posvedoči toj istini”, rekla je Vučić pred brojnim zvanicama.

“Mesto dodira Istoka i Zapada, humanizam i renesansa fokusirani su na idealnog čoveka i njegovo ukupno dostojanstvo, dok dah Istoka osvežava i obogaćuje taj duh filozofijom sklada i božanske harmonije. Na taj način nastaje originalnost venecijanskih vidika”, ocenila je Vučić.

“Ovde je Laza Kostić, zagledan u crkvu Santa Maria della Salute 1895. godine, napisao istoimenu jednu od najlepših srpskih ljubavnih poezija, učinivši tako ovaj grad i njegovu emociju pristupačnim celom našem narodu. Ovo su naše asocijacije na Veneciju, a prva među njima je svakako ljubav”, ocenila je Vučić.

Tamara Vučić: Umetnost je najtrajniji saveznik na putu mira

Prema njenim rečima, od osnivanja Bijenala u Veneciji 1895, a posebno od uvođenja nacionalnih paviljona 1907. godine manifestacija prevazilazi izložbu umetničkih radova i postaje prostor u kome se države predstavljaju, ogledaju i prepoznaju.

Vučić je podsetila da je svoje mesto na Bijenalu 1938. godine dobio i srpski narod, kada je knez Pavle Karađorđević kao “čovek izuzetnog obrazovanja, evropskog duha i duboke privrženosti umetnosti”, svojim sredstvima kupio paviljon.

“Umetnost je bila njegov smisao. Školovan na Oksfordu, vaspitan u duhu te intelektualne tradicije, on je razumeo da kultura nije samo ukras države, već njen istinski temelj”, naglasila je Vučić.

“Taj prostor, koliko god bio mali, predstavlja spas i nadu. Taj prostor je umetnost, ono polje na kojem su se razlike prevazilazile i gde su se ljudi mogli susresti i razgovarati o umetnosti i lepoti”, rekla je Vučić.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!