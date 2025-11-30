Propali pevač Dado Polumenta radi sa ubicom i narko dilerom Veliborom Popovićem Popom!

U Ljubljani se sinoć u društvu propalog pevača Dada Polumente pojavio ubica i narko diler Velibor Popović Pop.

Popović je, kako izvor Hype-a javlja, u Ljubljanu stigao sa lažnim dokumentima, sakrivši svoj identitet zato što ga organi gonjenja iz Republike Hrvatske traže nakon pokušaja ubistva direktora Hype produkcije u Zagrebu ispred hotela Šeraton 10. maja 2025. godine.

Propali pevač Dado Polumenta radi sa ubicom i narko dilerom Veliborom Popovićem Popom!

S obzirom na ozbiljnost navoda, upućen je apel nadležnim institucijama Republike Hrvatske da preduzmu sve mere. U cilju da Popović bude lociran, priveden i ispitan u skladu sa zakonom, kako bi se slučaj konačno rasvetlio.

Takođe, postavlja se pitanje uloge javnih ličnosti koje se pojavljuju u društvu osoba koje su predmet kriminalističkih istraga. Stručnjaci za bezbednost ističu da bi pevači i menadžeri morali da objasne okolnosti takvih kontakata. Kao i da sarađuju sa nadležnim organima ukoliko postoji sumnja da učestvuju u prikrivanju identiteta ili kretanja osumnjičenih.

Podsetimo, Velibor Popović Pop poznato je ime u estradnom svetu. A sve je izvesnije da mu je estrada paravan za njegove nelegalne akcije. Postoje i dokazi da se on bavio kriminalnim poslovima, s obzirom na to da je hapšen nekoliko puta. Međutim, izmakao je pravdi kada je sramno i kukavički napao čelnika Hype produkcije, Sašu Mirkovića, i naneo mu ozbiljne povrede u maju 2025. godine.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs