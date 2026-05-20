PROCURILA INFORMACIJA IZ TIMA TEE TAIROVIĆ: Vikend DEBAKL! Dva PRAZNA nastupa i to DAN ZA DANOM!

PROCURILA INFORMACIJA IZ TIMA TEE TAIROVIĆ

Tea Tairović je proteklog vikenda najpre u Salzburgu pevala pred polupraznom salom. A već sledećeg dana, 16. maja 2026. godine, isto se ponovilo i u Koblachu.

Prema informacijama koje su procurile iz njenog najbližeg okruženja, pevačica nije uspela da privuče publiku ni u drugom austrijskom gradu.

U Salzburgu je pevala punih sat vremena, pred polupraznim prostorom dok su ljudi ustajali i izlazili dok je ona još bila na sceni.

Samo dan kasnije, isto se ponovilo u Koblachu. Plakat za veliku promociju novog albuma u Pinclubu obećavao je ludu žurku i spektakl, a završilo se potpunim debaklom.

Bridžis i ceo tim su očigledno u panici.

Posle Salzburga gde je publika bežala sa nastupa, ni u Koblachu se situacija nije popravila.

Nema snimaka, nema story-ja sa nastupa, nema fotografija sa fanovima. Potpuna tišina na društvenim mrežama, kao da se ništa od toga nije ni dogodilo.

Umesto slavlja i promocije novog albuma, Tea Tairović je doživela dvostruki krah.

Publika jednostavno nije došla.

Ovaj vikend će Tea Tairović sigurno želeti što pre da zaboravi. Dva uzastopna fijaska u Salzburgu i Koblachu pokazuju da nešto ozbiljno nije u redu.

Hoće li Tea uspeti da se oporavi od ovog dvostrukog debakla ili će ovaj vikend označiti početak većeg pada? Za sada vlada muk.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

