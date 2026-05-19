TEA TAIROVIĆ TOTALNO PUKLA U SALZBURGU! Bridžis se ŽALIO prijateljima: PRODALA 150 KARATA, pevala SAT VREMENA!

TEA TAIROVIĆ TOTALNO PUKLA U SALZBURGU!
Tea Tairović je proteklog vikenda doživela neviđeni fijasko. Doslovno neviđeni, jer nije imao ko da ga vidi, budući da je pevačica, prema rečima njenog menadžera Bridžisa – pukla!
Prema ekskluzivnim informacijama iz njenog najbližeg okruženja, Tea je stigla u Club Space, a izvori bliski njenom menadžeru Bridžisu otkrivaju da je pevačica provela punih sat vremena na sceni pred malobrojnom publikom.
Posetioci su bili toliko razočarani da su neki ustajali i napuštali klub dok je Tea još uvek pevala.
Bridžis nije krio razočarenje kada je prijateljima prepričavao njen katastrofalan neuspeh.
„Pukla u Salzburgu za vikend“, „Imala 150 karata“, „Pevala sat vremena“, prenose iz Bridžisovog okruženja.
Najskandaloznije od svega je potpuna tišina na društvenim mrežama.
Nema nijednog story-ja, nijedne fotografije sa nastupa, nijednog snimka. Tea, koja inače svaki koncert pretvara u pravi rijaliti šou, ovog puta je sve zataškala kao da se ništa nije dogodilo.
Ovakvi fijasko nastupi u estradnim krugovima se ne praštaju lako i dugo se prepričavaju.
Bridžis i njen tim sada imaju hitan zadatak da zataškaju ovu sramotu i pokušaju da spasu ono što se spasti može. Za sada vlada muk.
