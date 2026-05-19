Obaveštenje o PLANSKOM ISKLJUČENJU STRUJE

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, 19. maja, u periodu od 09:00 do 10:30 časova, bez električne energije biće Ulica Albanske Spomenice, Pavla Ilića Veljka (od broja 17 do broja 35), dok od 11:00 do 12:00 časova, struju neće imati meštani Nikoličeva.

Takođe, u periodu od 11:00 do 14:00 časova, bez električne energije biće Lubnica – potez Soča, dok od 13:00 do 14:00 časova, struju neće imati Lenjinova ulica (od broja 41 do broja 59) i Čupićeva ulica (od broja 70 do broja 74).

„Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/J.V.

