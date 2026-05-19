Vedran Strukar bez cenzure: “Na Eurosongu nije pobedila Bugarska, nego Mosad! Državi Izrael treba čestitati na pobedi!”

Vedran Strukar bez cenzure

Nakon brojnih pitanja i komentara koji su usledili nakon gostovanja Vedrana Strukara u emisiji “RTL Direkt”, poznati estradni stručnjak i menadžer se oglasio te objasnio zašto veruje da je Mosad pobedio na Pesmi Evrovizije, a ne Bugarska. A onda je spomenuo i zašto je srpski žiri glasao da Hrvatskoj da 0 poena.

– Ako pogledate konačni plasman vidite da je Izrael završio na drugom mestu, po glasovima publike i po glasovima žirija. Znate koliko je bilo protesta i demonstacija u Evropi i u koliko zemalja, počevši od Holandije, Španije, Islanda, Irske, Slovije …. bojkotovali su Eurosong upravo zbog učešća Izraela. S druge strane ako znate da su najveći protesti bili u Skandinavskim zemljama gde je najveća muslimanska dijaspora kao što su Danska, Finska, Švedska…. Zar zaista mislite da je Finska pobedila, koja je bila apsolutni favorit bez demonstacija i bez problema prošlo, mislim da to naprosto ne bi bilo izvodljivo. Kada vidite kako je ta cela jedna estradna operacija u zadnji tren odrađena onako suptilno, da zemlja koje nikad Bugarsku nisu doživljavale su odjedanput počele davati bodove upravo njima.

Vedran Strukar bez cenzure

View this post on Instagram A post shared by Vedran Strukar (@vedranstrukar)

Vidite koliko je zemalja u prijateljskim odnosima sa Izraelom počelo davati 12 poena… Onda shvatite da je to ona česta politička kuhinja koja se događa na Eurosongu, da uvek neko stoji iza. U ovom slučaju treba čestitati ne Bugarskoj nego Mosadu i državi Izrael na vice pobedi na Eurosongu. Verujte da ni u Izraelu ni u Bugarskoj niko neće imati demonstacije. Oni su presrećni – rekao je u dahu Vedran, pa se nadovezao na mnogobrojna pitanja o Srbiji koja je Hrvatskoj dala 0 poena.

– Kada sam čuo prve kritike ljudi, uhvatio sam se za glavu, a onda sam se kasnije razbesneo. Taj neki hejterski narativ brzo postane dominantan u našem medijskom prostoru koji je potpuno sulud. Možemo mi misliti o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću šta god hoćemo, ali zar iko pametan razmišlja i misli ko imalo razume ovaj posao, da je Vučić neka dežurna Babaroga ili neki Gargamel koji ne zna šta će drugo da radi nego samo da razmišlja kako da napakosti Hrvatskoj. Naši određeni teoretičari zavere , imam nekada osećaj da ga kao zeca iz šešira izvuku i kažu: Vučić je kriv za sve. To su apsolutno gluposti. Naime, struktura žirija koji je RTS ove godine poslao i predložio, vrstu pesme koju je poslao i predložio ne prepoznaju. Slikovito ću vam to objasniti. Zamislite da je Hrvatska ove godine u žiriju imala Dražena Zečića, Jolu, Maju Šuput, Mišu Kovača…. Pa oni da su videli nastup “Lavine” i oni bi njima dali 0 poena …. Sad se malo šalim, ali tu je problem u strukturi ljudi što osobe koje su birale članove žirija, izabrali su žiri koji nije stručan nažalost. Jer da je stručan znao bi da proceni kompletan vizuelni kvaliteta pesme, pa priču koja se iza nastupa vrti. Nemojte zaboraviti Evrosong nije više muzika, to je jedna velika priča. Tu pobeđuje onaj ko ima najbolji PR – poručio je Strukar.

Zajecaronline/J.V.