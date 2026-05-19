MODNI PREOKRET GODINE! Demi Mur napustila suvu eleganciju i pojavila se u šokantnom čupavom topu! (FOTO)

Slavna holivudska zvezda Demi Mur ponovo je privukla svu pažnju na 79. Kanskom festivalu, ovoga puta na premijeri novog filma “Fjord”.

Dok su mnogi očekivali klasičnu luksuznu toaletu, glumica je na crvenom tepihu prošetala u, kako se navodi, jednom od najupečatljivijih i najneobičnijih izdanja ovogodišnje smotre.

Umesto očekivane haljine, Demi Mur je za ovu svečanu priliku izabrala savršeno krojene crne pantalone, uparene sa izuzetno nesvakidašnjim gornjim delom.

Reč je o čupavoj, asimetričnoj bluzi koja podseća na moderan pončo. Uz to je ponela velike naočare za sunce.

Demi Mur napustila suvu eleganciju

Celokupan stajling zaokružen je efektnom čoker ogrlicom, koja je unela snažan kontrast tamnim tonovima.

S obzirom na to da dame na prestižnom Kanu retko biraju pantalone, ovo izdanje dodatno je skrenulo pažnju javnosti i učinilo njen izgled još smelijim i upečatljivijim.

Iako je prethodnih dana nizala izdanja koja su oduševljavala, od elegantnih toaleta do damskih kombinacija sa dozom panka, ovakvo modno izdanje izazvalo je iznenađenje čak i među modnim kritičarima.

Zanimljivo je da ovaj specifičan i pomalo ekscentričan odevni komad ima i svoju posebnu modnu pozadinu.

Naime, čupavi Gucci top nosila je poznata manekenka Marijakarla Boskono na modnoj pisti u Njujorku 16. maja, tokom predstavljanja Demnine rizort kolekcije za 2027. godinu. Samo dva dana nakon te revije, ista ta ekskluzivna kreacija našla se na Demi Mur tokom premijere filma “Fjord” u Kanu.

Zaječaronline/E.B.

ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona. Uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.

Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.

Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti. Na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku.

ZAPRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA INSTAGRAM I FACEBOOK.