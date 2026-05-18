PREDSEDNIK VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU AZERBEJDŽANU! Zahvalio Alijevu: “Otvaramo nova polja saradnje!” (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu na gostoprimstvu tokom dvodnevnog boravka u ovoj državi.

– Zahvalan sam na izuzetnom gostoprimstvu i mislim da smo dalje unapredili, produbili i otvorili neka nova polja saradnje- istakao je Vučić.

– Azerbejdžan je naš strateški partner i beskrajno sam srećan što sam ponovo imao priliku da razgovaram sa Alijevim i da utvrdimo naše zadatke, i da gledamo kako da stvari poguramo snažnije, brže, mnogo jače u budućnost nego što smo to učinili do sada.

PREDSEDNIK VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU AZERBEJDŽANU

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Alijev: “Politički odnosi dve zemlje na vioskom nivou”

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev saopštio je da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da između dve zemlje postoje politički odnosi na visokom nivou.

Naveo je i da postoje dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima.

Aliljev je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o značaju srpske avio-kompanije Er Srbija koja obavlja direktne letove na relaciji Beograd-Baku, odnosno koliko to doprinosi zbližavanju naroda i jačanju turističkog potencijala, saopšteno je iz kabineta Alijeva.

Navodi se da su dvojica lidera izrazila zadovoljstvo o zvaničnoj poseti Alijeva Srbiji u februaru ove godine i da su na današnjem sastanku razgovarali o temama koje su pokrenuli tokom tadašnje posete.

Zaječaronline/E.B.