Otvoren konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada na temu „ZDRAVI ZUBI ZA ZDRAV OSMEH”

U periodu od 18. do 24. maja, u Srbiji se obeležava 36. Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom „Zdravi zubi za zdrav osmeh”. Sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba, kao i o uticaju na sveukupno zdravlje.

U okviru obeležavanja ovogodišnje Nedelje zdravlja usta i zuba posebno se ističe uticaj oralnog zdravlja na svakodnevne aktivnosti kao što su govor i smeh.

Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika. Uzrast od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog razreda osnovne škole.

Radovi se dostavljaju na sledeću adresu: Zavod za javno zdravlje “Timok” Zaječar , Odsek za promociju zdravlja Sremska br. 13, 19000 Zaječar.

Radove je moguće dostaviti do 1. juna ove godine, sa naznakom „Za konkurs XXXVI Nedelja zdravlja usta i zuba”.

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5. Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga. Zatim dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 8. juna 2026. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad.

Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije i prezentovani na simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji.

Radovi se neće vraćati već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravlja usta i zuba. Konkurs nije nagradnog karaktera već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno-vaspitni rad koji prati izradu radova.

Zajecaronline/J.V.

