PUKLI KAO LAJSNE! Otkazan koncert: Elma Sinanović, Đani, Darko Lazić, Nucci i Voyage doživeli POTPUNI FIJASKO! Nisu uspeli ni 1000 karata da prodaju!

PUKLI KAO LAJSNE!

Organizatori Balkan Festivala u minhenskom Zenithu doživeli su pravi debakl. Ceo događaj je otkazan zbog premalog interesovanja publike.

Publika je potpuno ignorisala ovaj lineup.

Elma Sinanović, Darko Lazić, Đani, Nucci i Voyagenisu uspeli da privuku masu. Prodaja je krenula katastrofalno još od prvog dana. I pored silne reklame na društvenim mrežama, plakata i radijskih najava, reakcije nije bilo.

Organizatori su nudili VIP pakete i slali besplatne karte influenserima. Ništa nije pomoglo.

Na kraju su morali da otkažu ceo festival.

Ovo nije slučajnost. Poslednjih godina publika je postala mnogo selektivnija. Ljudi traže prave zvezde i vrhunsku produkciju. Ovi izvođači očigledno više ne mogu da napune ni srednju salu u inostranstvu.

Njihovi menadžeri su potpuno promašili procenu.

Umesto da investiraju u bolju promociju ili kvalitetniji program, oni su se oslonili na stare navike i očekivali da će imena sama po sebi povući publiku. Rezultat? Totalni promašaj.

Elma Sinanović je nekada punila hale. Danas njeni nastupi više ne privlače onoliko koliko je to bilo pre.

Darko Lazić se trudi, ali publika traži nešto svežije.

Đani, Nucci i Voyage takođe nisu uspeli da donesu onu energiju koja bi prodala karte.