PUKLI KAO LAJSNE! Otkazan koncert: Elma Sinanović, Đani, Darko Lazić, Nucci i Voyage doživeli POTPUNI FIJASKO! Nisu uspeli ni 1000 karata da prodaju!

PUKLI KAO LAJSNE!
Organizatori Balkan Festivala u minhenskom Zenithu doživeli su pravi debakl. Ceo događaj je otkazan zbog premalog interesovanja publike.
Publika je potpuno ignorisala ovaj lineup.
Elma Sinanović, Darko Lazić, Đani, Nucci i Voyagenisu uspeli da privuku masu. Prodaja je krenula katastrofalno još od prvog dana. I pored silne reklame na društvenim mrežama, plakata i radijskih najava, reakcije nije bilo.
Organizatori su nudili VIP pakete i slali besplatne karte influenserima. Ništa nije pomoglo.
Na kraju su morali da otkažu ceo festival.
Ovo nije slučajnost. Poslednjih godina publika je postala mnogo selektivnija. Ljudi traže prave zvezde i vrhunsku produkciju. Ovi izvođači očigledno više ne mogu da napune ni srednju salu u inostranstvu.
Njihovi menadžeri su potpuno promašili procenu.
Umesto da investiraju u bolju promociju ili kvalitetniji program, oni su se oslonili na stare navike i očekivali da će imena sama po sebi povući publiku. Rezultat? Totalni promašaj.
Elma Sinanović je nekada punila hale. Danas njeni nastupi više ne privlače onoliko koliko je to bilo pre.
Darko Lazić se trudi, ali publika traži nešto svežije.
Đani, Nucci i Voyage takođe nisu uspeli da donesu onu energiju koja bi prodala karte.
Ovo pokazuje da se turbo-folk i balkan scena menjaju. Mlada publika bira veće spektakle i prave legende.
S druge strane, prave zvezde i dalje dominiraju. Vesna Zmijanac i Aca Lukaspune Beogradsku Arenu tri puta zaredom. Njihovi koncerti su pravi spektakli. To je pravi pokazatelj šta publika želi – velika imena, jaku produkciju i autentičnost.
Menadžment ovih mlađih izvođača treba da se zapita. Zašto se dešava ovakav fijasko dok legende pune najveće dvorane?
Besplatne karte influenserima ne mogu da zamene pravi kvalitet i publiku koja plaća. Publika više neće da troši novac na mediokritete. Traže se pravi hitovi i prave zvezde.
Organizatori su navodno pokušavali sve do poslednjeg momenta. Ipak, brojke su bile neumoljive.
Manje od hiljadu karata za ovaj lineup je poražavajuće.
U svakom slučaju, ova situacija pokazuje jasnu podelu na sceni. Jedni pune Arene tri puta zaredom, a drugi ne mogu ni Zenith da napune.
Publika je ta koja odlučuje, a ona je rekla svoje – ovaj put glasno i jasno.
Zajecaronline/Komitet.net
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Dodaj komentar