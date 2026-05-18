U blizini Zaječara pronađena retka i zaštićena biljka

U blizini Zaječara je Tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta pronađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji.

Na području Malke Golaje, na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada, tokom meseca aprila otkrivena je retka i zaštićena biljna vrsta Androsace maxima L. Velika mužica, precizirano je u saopštenju udruženja Eko istok koje je sprovelo te aktivnosti.

Vrstu su tokom proleća 2026. godine pronašli biolozi dr Miloš Popović i Branko Jotić. Tokom istraživanja flore i faune u okolini Zaječara.

Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji.

Jotić je rekao da je Androsace maxima izuzetno retka i značajna vrsta,. Koja je zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u buduće izdanje Crvene knjige flore Srbije. Koja je trenutno u izradi.

“Zbog toga je njeno očuvanje od posebnog značaja”, rekao je Jotić.

Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz familije jagorčevina (Primulaceae). Koja je zaštićena u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa prostora naše zemlje.

Još u vreme Josifa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, međutim, novijim terenskim istraživanjima nije potvrđena na tim lokalitetima.

Posebnu važnost ovom otkriću daje činjenica da se lokalitet Malke Golaje nalazi na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja.

Prema dokumentima o izradi strateške procene uticaja i prostornog plana posebne namene, planirani obuhvat uključuje delove teritorije Zaječara i Bora, uključujući Nikoličevo, deo Zvezdana i Metovnicu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure