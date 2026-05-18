Od zlatnog standarda do evrovizijskog ponora: Kako je Saša Mirković uspeo da „okrene igricu“ i postavi standarde koje Srbija danas samo sanja

Od zlatnog standarda do evrovizijskog ponora…

Najnoviji neuspeh Srbije na Pesmi Evrovizije 2026. godine ponovo je produbio razočaranje i ogolio duboku krizu u kojoj se nalazi naša evrovizijska delegacija.

Dok smo nekada sa ovog takmičenja donosili pobede i organizovali istorijske dočeke, ovogodišnji slab plasman samo je potvrdio gorku istinu: Srbija je potpuno izgubila kompas na evropskoj muzičkoj sceni.

Kontrast sa 2007. godinom boli više nego ikad.

Te godine smo iz pepela potpunog fijaska izašli kao evropski šampioni. A čovek koji je tu neverovatnu preokrenutu priču režirao bio je Saša Mirković – šef delegacije, producent i menadžerski genije iza trijumfa Marije Šerifović.

Godinu ranije, 2006, državna zajednica Srbija i Crna Gora doživela je potpuni debakl na „Evropesmi“. Političko-estradni sukob između žirija dve republike oko pesama Flamingosa i No Name doveo je do haosa. Država je na kraju povukla učešće na Evroviziji u Atini, a ubrzo se i sama raspala. Javnost je bila u šoku i dubokom pesimizmu.

U tom trenutku na scenu stupa Saša Mirković.

Preuzima odgovornost i u rekordnom roku gradi profesionalnu mašineriju koja je već sledeće godine pokorila čitavu Evropu.

Srbija je 2007. prvi put nastupila kao samostalna država.

Umesto očekivanog šljokicama obasjanog spektakla, Mirković je izabrao suprotno – čistu emociju i moćan vokal. Pesma „Molitva“ Vladimira Graića i Saše Miloševića Mareta dobila je vanserijsku interpretaciju Marije Šerifović.

Mirković je prepoznao potencijal i pokrenuo kampanju kakvu Evrovizija do tada nije videla na ovim prostorima.

Marija je obišla brojne evropske zemlje pre takmičenja, gradeći lične kontakte sa medijima i fanovima. Fokus je bio na autentičnosti, a ne na skupim scenskim efektima. Prateći vokali Beauty Queens doneli su savršenu emocionalnu podršku. Odnosi sa stranim medijima bili su na najvišem nivou – Srbija je pozicionirana kao apsolutni favorit još od dolaska u Helsinki.

12. maja 2007. „Molitva“ osvaja 268 poena i donosi Srbiji prvu i za sada jedinu evrovizijsku pobedu, ostavljajući iza sebe Ukrajinu i Rusiju.

Euforija u zemlji bila je nezapamćena.

Preko 100.000 ljudi dočekalo je Mariju i Mirkovića ispred Skupštine grada Beograda. „Doneli smo Evropu u Srbiju, a sada dovodimo Evroviziju u Beograd!“ – te reči postale su stvarnost.

Zahvaljujući trijumfu, Beogradska Arena je 2008. postala domaćin 53. Pesme Evrovizije.

Saša Mirković je aktivno učestvovao u lobiranju i pripremama. Takmičenje pod sloganom „Confluence of Sound“ postavilo je nove produkcijske standarde, a prvi put u istoriji uvedena su i dva polufinala.

Gledajući ovogodišnji krah (17. mesto benda Lavina sa pesmom „Kraj mene“), uspeh iz 2007. deluje kao iz druge galaksije. Moderna Evrovizija traži kompletan „paket“ – jaku pesmu, harizmu izvođača, agresivan menadžment na terenu i preciznu strategiju. Upravo to je Saša Mirković doktorirao pre 19 godina.

Danas se prečesto oslanjamo na nadu da će „pesma proći sama od sebe“. Rezultati jasno pokazuju da to više ne funkcioniše. Javnost i verni evrovizijski fanovi sve glasnije traže radikalne promene u delegaciji i povratak profesionalnom pristupu.

Na pragu 20. godišnjice istorijske pobede u Helsinkiju, nameće se logično pitanje.

Da li je vreme da Saša Mirković još jednom „okrene igricu“ i vrati evrovizijski sjaj u Srbiju?

Ako iko zna kako se iz dubokog dna stiže do evropskog vrha – to je upravo on. A Srbiji takav menadžerski mag trenutno itekako treba.

