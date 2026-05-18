Vučić: Sa ponosom predstavljam Srbiju na 13. Svetskom urbanom forumu u Bakuu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa ponosom predstavlja Srbiju na 13. Svetskom urbanom forumu u Bakuu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana.
“Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju”, objavio je Vučić na Instagramu.
Predsednik Srbije je naveo da će tokom foruma imati brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da se obezbede nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije.
Svetski urbani forum počinje danas u Bakuu, a predsednik Vučić obratiće se u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.
Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.
Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.
Zajecaronline/J.V.
