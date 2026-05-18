Vučić sa Tarabom: Zahvalnost Slovačkoj na podršci teritorijalnom integritetu Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Bakuu, tokom 13. Svetskog urbanog foruma, sa potpredsednikom Vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom o unapređenju saradnje dve zemlje i izrazio zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i podršci evropskom putu.
”Sa Tomašem Tarabom razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovačke, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i održivog urbanog razvoja”, naveo je Vučić u objavi na Instagramu posle sastanka sa Tarabom.
Naveo je da je ponovio zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci evropskom putu naše zemlje.
Vučić sa Tarabom!
Vučić je dodao da je preneo poziv slovačkom premijeru Robertu Ficu da poseti Srbiju.
”Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti naše političke i ekonomske veze i realizovati važne zajedničke projekte”, istakao je Vučić.
Predsednik Srbije je prethodno prisustvovao svečanom otvaranju 13. Svetskog urbanog foruma koji se održava u Kongresnom centru u Bakuu.
Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.
Svetski urbani forum trajaće do 22. maja, a okupiće više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
