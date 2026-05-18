Obraćanje Vučića iz Bakua: Cena gasa otišla na 600 dolara, poskupela i nafta, imaćemo hitan sastanak čim se vratimo u zemlju

Obraćanje Vučića iz Bakua…
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Bakua, gde je prethodno govorio na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13).
– Danas je krenulo sa cenom nafte od 112 i cenom gasa 600 dolara, a bilo je 560 – napomenuo je Vučić, govoreći o cenama energenata.
– Troše se rezerve nafte i gasa u Evropi. Moraćemo da imamo sastanak čim se vratimo u zemlju – rekao je, dodajući da su pred nama teška vremena i da se rezerve moraju odmah obezbeđivati.
“Pitao sam predsednika Kenije zašto su priznali Kosovo”
– Razgovaralo se i sa dve velike azerbejdžanske kompanije i još jednom zahvalan Alijevu na izuzetnom gostoprimstvu, dodao je Vučić koji je kazao i da je razgovarao s kenijskim predsednikom Vilijamom Rutom, zemlje koja je nedavno priznala nezavisnost tzv. Kosova a razlog je, kaže, velika aktivnost biznismena na njihovoj teritoriji.
O EXPO 2027 u Beogradu
Vučić je najavio i da će na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova.
Vučić je izrazio želju da će videti učesnike Urbanog foruma u Bakuu i zahvalio Azebejdžanu na divnom prijemu i gostoprimstvu.
Zajecaronline/J.V.
