Kruzer Hondius na kojem je izbila epidemija hantavirusa usidrio se u luci Roterdam

Kruzer Hondius na kojem je izbila smrtonosna epidemija hantavirusa, danas je stigao u Holandiju gde će biti usidren u holandskoj luci Roterdam i u potpunosti dezinfikovan, preneli su evropski mediji.

Vlasti organizuju karantin za malobrojnu posadu kruzera od 25 ljudi – 23 člana posade i dva medicinska radnika koji su ostali na brodu, navodi agencija Rojters.

Luksuzni kruzer koji plovi pod holandskom zastavom prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je ranije ovog meseca prijavio tri smrtna slučaja izazvana hantavirusom.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

