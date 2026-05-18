Zdrav, kremast i ukusan: Namaz od cvekle i tahinija!

Vreme pripreme:

20 minuta

Sastojci:

2 manje kuvane ili pečene cvekle

2 kašike tahinija

sok od pola limuna

1 čen belog luka

1 kašičica mlevenog kima

so i biber po ukusu

malo vode po potrebi

Priprema:

Cveklu isecite na manje komade i ubacite u blender. Dodajte tahini, limunov sok, beli luk i mleveni kim, a zatim sve dobro izmiksajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.

Ovako pripremljen namaz možete poslužiti uz tostirani hleb, krekere ili sveže povrće. Odlično se uklapa i kao dodatak laganim obrocima ili zdravim zakuskama tokom dana.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

