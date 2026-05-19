KAN NA NOGAMA ZBOG ŠERON STOUN! Crveni tepih u njenoj SENCI, svi gledaju samo nju (FOTO)

Iako ju je pre nekoliko dana zadesila velika porodična tragedija, jedna od najvećih filmskih ikona svih vremena nije klonula duhom.

Odavno je, kako se navodi, naučila da se nosi sa najtežim životnim udarcima.

Šeron Stoun stigla je u Kan, što je bez sumnje jedna od najzapaženijih današnjih vesti sa prestižne smotre na Azurnoj obali.

Demi Mur i ostale fatalne zvezde 79. izdanja Kanskog festivala, kako se ističe, našle su se u ozbiljnoj “konkurenciji” za pažnju javnosti.

Na Kroazeti im je, doslovno, “izašla na crtu” Šeron Stoun, koja je pred premijeru filma “Fjord” prošetala crvenim tepihom.

U svom prepoznatljivom stilu, privukla sve poglede, objektive i interesovanje medija. Kao u eri “Niskih strasti”.

Duga haljina otvorenih ramena, u zanimljivoj crno-beloj kombinaciji sa nijansama i cvetnim motivima visterije, ostavila je snažan utisak na prisutne. Suptilno je naglasila i dalje besprekornu siluetu holivudske dive.

Kan na nogama zbog Šeron Stoun!

Celokupan stajling upotpunili su crni ogrtač sa šljokičastim i vezenim detaljima, kao i torbica u istom tonu, zalizana bob frizura i crne rukavice na kojima je blistalo prstenje.

I pored osmeha koji nije izostao i utiska da je na kanskom crvenom tepihu “kao kod kuće”, navodi se da je Šeron ovih dana duboko potresena, jer je nedavno izgubila i starijeg brata.

Uprkos tome, legenda “fabrike snova” i dalje privlači pažnju gde god da se pojavi, potvrđujući status jedne od najvećih zvezda Holivuda, dok Kan bez nje, kako se ističe, gotovo da ne može da se zamisli.

Zaječaronline/E.B.

