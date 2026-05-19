Obrušio se deo mosta na graničnom prelazu Gradiška između BiH i Hrvatske, prelaz zatvoren

Obrušio se deo mosta na graničnom prelazu…

Na Graničnom prelazu Gradiška između BiH i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji.

Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama, nema povređenih osoba, prenosi Klix.ba.

“Zbog obrušavanja dela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada se kreću od 10 do 30 minuta”, naveo je jutros u saopštenju Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

RTRS prenosi da je do urušavanja došlo jutros oko 1 sat posle ponoći, kao i da je zatvoren saobraćaj ispod mosta kao i okolnim ulicama.

Vozačima se savetuje da odmah preusmere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.

Zajecaronline/J.V.

