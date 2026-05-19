Ime Olge Danilović se u poslednje vreme spominje samo ponedeljkom kada izlazi WTA lista i kada se konstatuje da je zabeležila novi pad u renkingu.

Više nije ni najbolje rangirana srpska igračica, jer je prestigla Lola Radivojević. Olga je trenutno na 153. poziciji na svetu i taj slobodni pad će se nastaviti jer nema nikakavih naznaka da će skoro vratiti na teren.

Poslednji meč je odigrala pre tri i po meseca. U Klužu je 4. februara poražena u drugom kolu Transilvanija opena od Poljakinje Čvalinske.

Misterija: Zašto ne igra Olga Danilović?

U javnosti se nije pojavila nijedna informacija o eventualnoj povredi. Na teniskom terenu je nema, a nedavno je viđena na proslavi godišnjice jednog modnog časopisa u Beogradu.

Srpkinje nema ni na spisku učesnika za Rolan Garos, gde je prošle godine dogurala do trećeg kola. Misterija i dalje traje, a očekujemo da uskoro i zvanično saznamo zašto ne igra Olga Danilović.

Zajecaronline/sport.org/J.V.

