Manastir Tumane obeležava dva velika jubileja 24. maja

Dva velika jubileja – 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca i 10 godina od obnove velike tumanske litije i presvlačenja moštiju, biće obeleženi u nedelju, 24. maja, u manastiru Tumane.
Tim povodom, u manastiru Tumane biće održano tradicionalno presvlačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine, nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vernika koji dolaze da se poklone Svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov.
Sveta arhijerejska liturgija počeće u 08:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano presvlačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov.
Nakon toga, u molitvenoj litiji mošti Svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov.
„Već godinama ljubav i vera Svetog Zosima privlači narod Božiji koji na ovom mestu, kod njegovih svetih moštiju. Pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima. Ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čoveku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našega naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku”, istakao je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.
Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
Zajecaronline/J.V.
