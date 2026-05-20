MUP: Korišćenje sigurnosnog pojasa jedna od najvažnijih mera lične bezbednosti u saobraćaju
Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 98 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno lice, a povređeno je 45 lica.
Iz MU-a podsećaju da sigurnosni pojas nije samo zakonska obaveza, već i osnovna potreba za viši nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
„Njegova uloga je da u slučaju saobraćajne nezgode, naglog kočenja ili sudara spreči nekontrolisano kretanje tela unutar vozila i ublaži posledice povređivanja. Već pri manjim brzinama, telo usled sile inercije nastavlja kretanje istom brzinom kojom se vozilo kretalo pre sudara. Bez sigurnosnog pojasa, vozač i putnici mogu udariti u volan, komandnu tablu, vetrobransko staklo ili biti izbačeni iz vozila, što značajno povećava rizik od teških povreda i smrtnog stradanja“, navodi se u saopštenju MUP-a.
Iz MUP-a posebno apeluju na vozače i putnike da sigurnosni pojas koriste na svim sedištima i na svim relacijama, bez obzira na dužinu putovanja.
„Samo nekoliko sekundi potrebno je da vežete pojas, a upravo te sekunde mogu spasiti život. Bezbednost zavisi od svih nas“, dodaje se u saopštenju MUP-a.
Zajecaronline/J.V.
