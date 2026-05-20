U toku druga faza takmičenja vojnopolicijskih i izviđačkih jedinica kod Kraljeva

Na poligonima Vojske Srbije “Beranovac” i “Žiča” kod Kraljeva ove nedelje se održava šesto po redu takmičenje vojnopolicijskih i izviđačkih jedinica Vojske Srbije, koje predstavlja jedinstvenu platformu za demonstraciju osposobljenosti, razmenu ideja i unapređenje saradnje srodnih vojnih i policijskih sastava, a takmičenje je danas pratio načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Mojsilović, koji je drugu od ukupno četiri faze takmičenja pratio na poligonu “Žiča” uverio se u odličnu osposobljenost i motivisanost takmičara, koji su u sastavu patrola rešavali različite vatrene zadatke na posebno uređenom strelištu, čineći maksimalne napore da svoje jedinice predstave u najboljem svetlu, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Ove godine u takmičenju učestvuje 18 ekipa -14 iz Vojske Srbije i po dve iz ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Srpske, a pobednik takmičenja vojnopolicijskih i izviđačkih jedinica biće poznat u petak, kada se održava najzahtevnija etapa – ekipna trka na 10 kilometara sa prirodnim i veštačkim preprekama.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

