Na aukciji u junu predmeti Metjua Perija – od scenarija za “Prijatelje” do Benksija!

Više od 130 predmeta koji su pripadali pokojnom američkom glumcu Metjuu Periju, poznatom po ulozi Čendlera Binga u televizijskoj seriji “Prijatelji”, biće ponuđeno na aukciji 5. juna u Dalasu u Sjedinjenim Američkim Državama, a deo prihoda je namenjen Fondaciji Metju Peri za pomoć osobama sa problemima zavisnosti.

Kako danas prenosi BFM TV, na aukciji u junu u Sjedinjenim Američkim Državama biće ponuđena umetnička dela Benksija, scenario kultne serije “Prijatelji” kao i oko 130 predmeta, među kojima su njegov omiljeni ručni sat i uspomene iz detinjstva.

Predstavnica aukcijske kuće “Heritage Auctions” Roberta Kramer izjavila je da prodaja obuhvata “različite predmete iz života glumca”.

“Tu su stvari povezane sa njegovim radom u seriji ‘Prijatelji’ i drugim televizijskim i filmskim projektima, ali i brojni veoma lični predmeti, od detinjstva do odraslog doba”, rekla je Kramer.

Cilj aukcije je prikupljanje sredstava za Fondaciju Metju Peri, organizaciju koja pomaže osobama koje se bore sa zavisnošću.

Kako je navela Kramer, glumac je osnovao fondaciju kako bi svoju “slavu i iskustvo sa zavisnošću iskoristio da pomogne drugima”.

Glumac, koji je tumačio lik Čendlera Binga u sitkomu američke televizije NBC, pronađen je mrtav 2023. godine u 54. godini, nakon što je javno govorio o svojim problemima sa zavisnošću.

Prema rezultatima istrage, Peri je primao ketamin pod lekarskim nadzorom u okviru terapija protiv depresije, ali je anestetik, koji se često zloupotrebljava zbog stimulativnog i euforičnog dejstva, ponovo počeo da koristi tokom jeseni 2023. godine.

Za smrt glumca osuđeno je više osoba, među kojima i Džasvin Sangha, dilerka poznata pod nadimkom “kraljica ketamina”, koja je snabdevala Perija drogom.

Zajecaronline/tanjug/J.V

