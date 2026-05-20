Na aerodromu Nikola Tesla otvorena nova prodavnica autentičnih Er Srbija suvenira!

Kompanija Er Srbija danas je svečano otvorila svoj novi, pažljivo osmišljeni prodajni prostor u Duty Free zoni Aerodroma Nikola Tesla Beograd, koji je vizuelno oblikovan kao savremena interpretacija repa aviona u bojama nacionalne avio-kompanije.

Dinamičan dizajn, navodi se, dodatno je naglašen plavim osvetljenjem koje evocira nebo, kao i rotirajućim logotipom, dok podna grafika zaokružuje kompletan doživljaj i vizuelni identitet ovog prodajnog mesta, a u ponudi su majice, jastuci za putovanja, torbe i neseseri, dekorativni suveniri poput unikatne snežne kugle sa avionom Er Srbije i proizvodi izrađeni u saradnji sa Etno mrežom.

Putnicima je, zahvaljujući saradnji sa kompanijom Avolta, sada dostupna selekcija proizvoda koja objedinjuje već prepoznatljive artikle iz prodajne ponude Er Srbije, ali i posebno razvijene proizvode kreirane ekskluzivno za Duty Free zonu aerodrome.

Ističe se da nova polica pruža mogućnost svakom putniku da iz Srbije ponese jedinstven poklon koji kombinuje modernu viziju kompanije Er Srbija i bogate tradicije po kojem je Srbija prepoznata širom sveta.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

