Vučić potvrdio: “Poseta Kini najvažnija, dogovoreni sastanci sa oko 20 kineskih kompanija”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će tokom posete Narodnoj Republici Kini, koja je planirana od 24. do 29. maja, imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija. Kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama društvenog života. A da bi mogao da se dogovori i nivo investicija u vrednosti od oko milijardu evra.

Vučić je istakao da je njegova predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih poseta i da se nada da će obavestiti građane Srbije o važnim rezultatima koje će u razgovorima sa predsednikom Si Đipingom ostvariti.

On je naveo da je danas imao veoma bitan sastanak sa ambasadorom Kine Li Mingom, sa kojim je razgovarao o pripremi posete Kini.

“Ja bih rekao iz mog ugla i onoga što znam da je već pripremljeno, da je to verovatno najvažnija poseta do sada koju smo imali. I verujem i nadam se da ćemo uspešno predstavljati našu zemlju. Kao i da ćemo obavestiti građane Srbije o važnim rezultatima koje ćemo u razgovorima sa predsednikom Narodne Republike Kine, Si Đinpingom, ostvariti”, poručio je predsednik.

On je rekao da je do sada predloženo 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama.

“To je za mene nemoguće da postignem sve, ali ću pokušati da postignem razgovore sa 20 kompanija, ali sa 31 je nemoguće da sve stignemo, ali to su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija”, naglasio je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

