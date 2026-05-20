Vučić: “Pregovori sa MOL-om ne idu dobro,nisam optimista,nadam se razumevanju OFAC-a”

Vučić: “Pregovori sa MOL-om ne idu dobro…

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u NIS-u do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore, kao i da se nada da će američki OFAC imati razumevanje za poziciju Srbiju.

“Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno. Uvek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista. I sad, šta će biti za dva dana, do 22. maja? Nadam se da će američki OFAC razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija, ni kriva ni dužna, biti kažnjena. I ja ih molim da to razumeju“, istakao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara na obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji, u Palati Srbija.

Vučić je prethodno rekao da je posao države da brine o ljudima i o tome kako da izađemo iz ove teške svetske ekonomske krize, koja nije samo energetska ili naftna kriza.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

