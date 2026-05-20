Oglasio se Penjaroja: Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre

Oglasio se Penjaroja!

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred drugi meč polufinalne serije ABA lige da njegova ekipa mora da kontroliše emocije i odgovori na fizički nivo igre ako želi da već sutra izbori plasman u finale.

Crvena zvezda će biti domaćin Partizanu u četvrtak od 20 časova u dvorani “Aleksandar Nikolić”, dok je Partizan u prvom meču u ponedeljak pobedio rezultatom 100:94.

“Jasno je da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33-34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kad ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas sutra očekuje zahtevna utakmica”, rekao je Penjaroja za klupski sajt.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri ističe da Partizan mora da igra dobru košarku.

“Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspemo, mislim da možemo da pobedimo”, zaključio je Džekiri.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

