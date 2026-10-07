Pregledi i intervencije u ZC Zaječar: U Urgentnom prijemu obavljeno 48 pregleda

Tokom proteklog dana, odnosno u utorak, 6. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 48 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 18 puta, od toga 10 intervencija bilo je u službi, dok je 8 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 180 školske dece i 85 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 16 pregleda.

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Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

Zajecaronline/N.S.

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