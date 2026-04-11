“PEVALJKA KRIMINALAC I KVAZI MENADŽER KRIMINALAC” Aca Lukas se direktno obratio Veliboru Popoviću i Svetlani Ražnatović: “Mogu da mi pljunu pod prozor…”

Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram, i izazvao buru u javnosti! Naime, oglasio se povodom pevačice Svetlana Cece Ražnatović i njenog bliskog saradnika, kriminalnog menadžera Velibora Popovića Popa. Mesecima se Lukasovo ime provlači u najgorim mogućim kontekstima. Dok je on punio hale, nastupao i radio, ovi drugi su se bavili njime, ali sad je dosta. U svom najnovijem postu na Instagramu, Lukas nije birao reči, već je žestoko uzvratio onima koje smatra odgovornima za napade na njega.

“Ne znam da li se oporezuje bakšiš koji ova spodoba ili genetska greška dobija od pojedinaca da bi vređala po društvenim mrežama. Inače pošto ovo dvoje ljudi koji finansiraju ovog gmaza nisu sposobni sami da sastave dve prosto proširene rečenice pa onda mora ovaj takođe polupismeni degenerik da priča ili ti sere u njihovo ime. Radi se o Svetlani Ražnatović (koja se inače uvek drži po strani i ne ulazi u bilo kakve rasprave). Naravno, jer ovaj debil to radi u njeno ime.

Drugi je novopečeni drug gore navedene Svetlane, takozvani menadžer (u pokušaju), tačnije bivši kvazi kriminalac koji je otpušten sa posla, jer ga nije dobro radio pa je sada postao menadžer. Ili tačnije nosač mikrofona pevačicama koje je uzeo da se vežba i uči menadžerskom poslu, koji će inače naučiti, ali u nekom drugom životu… Možda!

Inače njegovo ime je Velibor Popović Pop! Šta oni u stvari hoće od mene, ja ne znam tačno, ali znam da ja nisam kukavica kao oni i ne treba mi istrošeni homoseksualac da bi im odgovorio. Lično im i direktno poručujem, da mogu da mi pljunu pod prozor, i da mi apsolutno ne mogu ništa, i šta više puštaju ovu pedersku pudlicu na mene pa su svaki put više smešniji i gluplji! Poenta bavljenja ovim poslom je uzdati se u sebe i u svoje kljuse. A ne pokušavati da uzimate poene na drugima. Od mene možete što se tiče muzike samo da što šta naučite, mada nisam siguran da intelekt ove dve persone može da akceptira dosta stvari koje mogu da nauče od mene!

Od sada ću kada god budete preko ove rijaliti spodobe ili bilo koga drugog vršili atak na mene, dobiti adekvatne odgovore, koji ni malo neće biti prijatni! Moj predlog je da se batalite mene i usmerite svoju energiju na neku drugu stranu, jer ovde vam je efekat bio do sada ravan nuli. A od sada će biti ogroman i negativan, ali po vas!”

Zajecaronline/J.V.

