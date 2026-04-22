Maradonina ćerka optužila lekara za nemar na suđenju zbog smrti fudbalske legende

22.04.2026.
Gianinna Maradona (Rodrigo Abd (STF)/AP)

Maradonina ćerka optužila lekara

Ćerka Dijega Maradone, Đanina, iznela je oštre optužbe na račun neurohirurga Leopolda Lukea tokom suđenja. I to za navodni lekarski nemar u vezi sa smrću njenog oca 2020. godine.

Na sudu u gradu San Isidro, Đanina Maradona je svedočila u postupku protiv sedam medicinskih stručnjaka optuženih da nisu adekvatno brinuli o Maradoni u nedeljama pre njegove smrti, preneo je AP.

Ona je rekla da je “veoma ljuta”, jer je Luke negirao da je bio njegov lekar, dodajući da smatra da medicinski tim mora da preuzme odgovornost za tretman koji je, prema optužbama, doveo do pogoršanja njegovog zdravlja.

Slučaj se odnosi na period nakon operacije zbog krvnog ugruška u mozgu, kada je Maradona bio na kućnom lečenju.

Preminuo je u 60. godini od srčanog udara u kući izvan Buenos Ajresa.

Maradonina ćerka optužila lekara!

Pored Lukea, optuženi su i psihijatar Agustina Kosačov i psiholog Karlos Dijaz, koji takođe negiraju krivicu.

Odbrana optuženih tvrdi da su Maradonine ćerke, uključujući i Dalmu Maradona, bile odgovorne za pravovremeno reagovanje u vezi sa njegovim lečenjem.

Suđenje je ponovljeno nakon što je prethodni postupak poništen zbog kontroverzi oko uloge jedne od sudija u dokumentarnom filmu o slučaju.

Zajecaronline/J.V.

