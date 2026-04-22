Lajović izborio plasman u glavni žreb Mastersa u Madridu

Srpski teniser Dušan Lajović izborio je plasman u glavni žreb Mastersa u Madridu, pošto je danas u finalu kvalifikacija pobedio Krisa Rodeša iz Luksemburga 6:4, 6:4.

Meč je trajao 68 minuta. Lajović je 138. teniser sveta, dok se Rodeš nalazi 171. mestu ATP liste.

Srpski teniser je u oba seta napravio po jedan brejk i tako došao do pobede i plasmana u glavni žreb Mastersa u Madridu.

Lajović će u prvom kolu Mastersa u Madridu igrati protiv Italijana Lorenca Sonega. Pobednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa francuskim teniserom Arturom Rinderknešom.

Pored Lajovića, u Madridu će igrati i Miomir Kecmanović, koji će se u prvom kolu sastati sa Fracuzom Terensom Atmanom. Pobednik duela Kecmanović – Atman igraće u drugom kolu protiv Francuza Uga Ambera.

Masters u Madridu se igra do 3. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.

Zajecaronline/J.V.

